/ANKETA/ Plesová sezóna je na Rokycansku úspěšně za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za společenskými událostmi první čtvrtiny roku 2024 a zvolte ten NEJ ples na Rokycansku. Takový, na kterém stojí za to prošoupat střevíce!

Ples města Zbiroh 2024. | Foto: Týna Králová

Plesovou sezónu letos zahájili včelaři v Bušovicích a pokračovala až do konce března. Dokonce ještě 6. dubna se konal ples ve Strašicích.

Souhrn plesů, o kterých jsme letos v Rokycanském deníku napsali:

Včelařský bál v Bušovicích

Myslivecký ples v Chrástu

100. hasičský ples ve Volduchách

Myslivecký ples spolku z Rádné v Kříších

Pytlácká noc ZO ČSOP Rokycany v Bušovicích

Staročeský bál ve Svojkovicích pořádaný TS Rokytka

Ples města Zbiroh na zámku Zbiroh

Hasičský ples v Bušovicích

Sportovní ples v Ejpovicích

Hasičsko-sokolský bál v Břasích

Maškarní bál v Bušovicích



Nahrává se anketa ...

Pro NEJ ples můžete hlasovat až do 14. dubna do 23.59 hodin. Hlas můžete dát opakovaně a to každých 5 minut.

Mohlo by Vás také zajímat: Unikát na Rokycansku: S dětmi se v mateřské škole Kameňáček učí i štěně Marci