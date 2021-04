Po půlroční nucené přestávce (s výjimkou letmého prosincového návratu) se vraceli k plotně, autům či obráběcím strojům žáci Střední škola Jeřabinová.

Život se v pondělí vrátil i do areálu nad rokycanským nádražím | Foto: Deník/Václav Havránek

Nejvýrazněji dali o sobě vědět budoucí kuchaři a číšníci, protože jejich pokrmy provoněly areál. „Připravujeme holandský řízek s bramborou kaší,“ sdělila Rozálie Dudášová. Klasickou výuku přivítala, neboť na dálku to přece jen nebylo to pravé. Kluci a děvčata dostávali domácí úkoly, spočívající v přípravě jídel a zpětné vazby. Tedy výrobními postupy, testy z gastronomie, případně i vyfotografováním vlastní produkce. „Jenže neznáme finanční možnosti v rodinách, takže jsme zvažovali, jaká masa zvolit. Nejčastěji to bylo kuřecí, případně vepřové a k tomu přílohy ve formě těstovin, knedlíků či brambor,“ uvedla zástupkyně ředitelky pro praktickou výuku Dagmar Kfelířová.