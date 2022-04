Kuželkáři SKK převzali mistrovský pohár

Po pěti letech se vrátil mistrovský kuželkářský titul do Jiráskovy ulice. Tým SKK obsadil v interlize třetí místo, ale z tuzemských zástupců byl nejlepší. O víkendu dorazily do Rokycan medaile a cenný pohár, takže bylo co slavit.

Zároveň v rokycanské herně slavil padesátku Bedřich Varmuža | Foto: Deník/Václav Havránek

Navíc si Bedřich Varmuža, jehož lze označit za klubovou ikonu, připomněl s přáteli padesáté narozeniny. Blahopřejeme i za naše čtenáře.