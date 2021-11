SKK Rokycany – TSV Breitengüssbach 1:7 (3526:3619).

Po nečekané interligové porážce v Jihlavě se nedokázali naši borci probrat ani v zápase, který měl být vrcholem letošní sezony. A dlužno dodat, že soupeři (aktuálně čtvrtý v bundeslize) přálo i pověstné štěstíčko.

Patrné to byl hned v úvodu, kdy Endršt prohrál o pouhé čtyři kuželky. Citelná byla ztráta Šnejdara a stav 0:2 poslal domácí ještě více do kolen. Když pak Honsa podlehl protivníkovi o dvě kuželky a neprosadil se ani Jirouš, vypadalo to s Rokycany zle. Od potupného kanára je zachránil pomocný bod Špeliny a marně dotahoval náskok německého hráče Roman Pytlík. Zkrátka celkový výkon SKK se řadí k těm podprůměrným a prosincová odveta u Bambergu bude spíše formalitou.

Elitní tuzemský tým podlehl soupeři z Německa 1:7.Zdroj: Deník/Václav HavránekJednotlivá utkání a body: Endršt 604 – Scheuring 608 (1), Šnejdar 594 – Nűsslein 666 (1), Honsa 566 – Stark 568 (1), Jirouš 607 – Frtizmann 626 (1), Špelina 564 (1) – Leitner 544, Pytlík 591 – Jelitte 607 (1).