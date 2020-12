Ze zákazu zápasů paradoxně těží kuželkáři SKK ve svém stánku v Jiráskově ulici. Podle aktuálních nařízení by se mohli sice sejít, jenže na čtyřdráze s rouškami (včetně tréninků), což rozhodně není nic komfortního!

Nové šatny, společenské prostory i bar, to vše vznikne v areálu SKK Rokycany... | Foto: Deník / Václav Havránek

„Pustili jsme se tedy do přestavby. Přesněji do rekonstrukce zázemí kuželny, kdy chystáme podle schváleného projektu nové šatny odpovídající současným moderním standardům. V každé šatně bude sprcha a WC, a samostatné sociální zařízení se připravuje i pro návštěvníky. Pánské i dámské. Nové prostředí a posezení bude lákat k novému baru,“ potvrdil za klub SKK Roman Pytlík. Fotografie ze začátku prosince ostatně dokumentují, jak rozsáhlá přestavba je v centru Rokycan realizovaná. Fanoušci mohou počítat s novým přístupem do hlediště a občerství se v baru, který bude splňovat velkorysé představy pro občerstvení aktérů i diváků.