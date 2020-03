Starosta městyse Petr Uher, který je i zákonným opatrovníkem dvou třetin ze šedesátky děvčat žijících v Domově Zvíkovecká kytička, žádá o pomoc.

Roušky. Ilustrační fotografie. | Foto: Nemocnice Litoměřice

Pro všechny klientky a rovněž ty, co je opatrují. Jedná se o roušky. Do jejich šití už se zapojily například hasičky z SDH Zvíkovec, ale pomoc dalších šikovných šiček by se hodila. Více info na telefonu 724 180 807. (naš)