Legiovlak je ambiciozní projekt Československé obce legionářské. Díky ní můžeme obdivovat věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 - 1920. Na Transsibiřské magistrále v Rusku tehdy probíhaly válečné operace legií.

Legiovlak v Rokycanech. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře ministerstva obrany a ministerstva dopravy. Začátkem tohoto týdne dorazila unikátní souprava 14 zrekonstruovaných vozů, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády, do Rokycan!

Poutá pozornost návštěvníků všech věkových skupin na prvním nástupišti. Denně až do pátku od 8 do 18 hodina v obou víkendových dnech od 9 do 19 hodin. Prohlídky s odborným výkladem začínají vždy v celou hodinu (v pracovní dny od 14 do 17, o víkendu od 10 do 18).

Kříženec Ben měl smůlu na majitele. V útulku čeká na novou šanci přes dva roky

Po Rokycanech se souprava vydá do Plzně (30. dubna až 5. května). Následují Klatovy (7. až 12. května). Ještě letos pak Legiovlak přijede do Kdyně (15. až 20. října) a Boru (22. až 27. října).