Sýkora zatím neví, zda se tento bod objeví v programu pondělního jednání, ani jak budou případně hlasovat jeho kolegové. Zrušení výstavby obytné zóny by každopádně znamenalo výrazný finanční postih.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.