Rovněž od 14. června platí na železnici letní podoba jízdního řádu. Dotkla se i tratí na Rokycansku a podívejme se na nejdůležitější kroky:

Trať 170 Praha – Plzeň: na páteřní lince dojde k redukci až o prázdninách. Tedy od 1. července do 31. srpna, kdy nepojedou v pracovních dnech soupravy mezi Rokycany a Plzní. Z našeho okresního města v 6:41, 7:43, 14:45, 15:43 a 16:45. Obdobné to bude z krajské metropole do Rokycan. Osobní vlaky mezi Přešticemi a Rokycany, respektive s pokračováním do Zdic pojedou v celé trase jen v pracovní dny. U některých dalších vlaků dojde k drobným minutovým posunům.

Trať 175 Rokycany – Příkosice: je vyškrtnutý ranní spoj z Mirošova města ve 4:44 a v opačném směru z Rokycan v 5:58 hodin. O prázdninách nepojede v pracovních dnech lokálka z Rokycan v 15:58 a z Příkosic do Rokycan spoj v 6:38 hodin.

Trať 176 Plzeň – Radnice: zde bez výraznějších úprav. Jen ranní vlak z Radnic pojede o čtyři minuty dříve (4:17).