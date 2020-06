Okres je sice bez kamenného kina, náplastí pro milovníky stříbrného plátna je ale nabídka letních amfiteátrů.

Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Havlíček

Stálé areály jsou dva. Terešov však sezonu odpískal kvůli rozsáhlé rekonstrukci včetně přístavby společenského sálu. Zbývá tedy Hrádek v nádherném lesním zákoutí a o dnešní start se postará od 21.30 režisér Zdeněk Troška s pohádkou Zakleté pírko. „Děti do patnácti let mají vstup zdarma jako odměnu za úspěšně zvládnutý školní rok,“ upozorňuje za kulturní úsek Vladimíra Monhartová. V provozu bude kiosek, který je mimochodem otevřený od středy do neděle. Zítra po setmění se pokračuje českou komedií Přes prsty.