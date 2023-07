Inflace, doprovázená mohutným nárůstem cen energií a materiálu, přispěla k úpravě cen vstupného. Dospělí hradí za celodenní pobyt v přírodním areálu sto korun oproti loňským 80 Kč. Děti od 6 do 15 let, studenti, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP včetně doprovodu o 20 Kč méně. Rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) je 280 Kč. Od 15.30 hodin jsou ceny o něco nižší (80 a 70 Kč).

Možností, jak ušetřit, je pořízení permanentky, kde je při nákupu karty připočítaný dvacetiprocentní bonus. A nově lze uplatnit platební karty. Když jsme u nákladů, musíme připomenout vyhledávaný pronájem kabinek na sezonu. Dřevěná vyjde na 400 Kč, zděná o stovku více. Dražší jsou komfortnější převlékárny.

Příprava na sezonu začala v dubnu. S tím, že se obří plocha, která pojme 24 tisíc kubických metrů vody ze sousední Klabavy, napouštěla dnem i nocí od 21. dubna „Končili jsme po třech týdnech. Přesněji 12. května a čerpadla byla vypnuta pouze jeden den kvůli kalné vodě po deštích. Hodinový průtok čerpadla byl 43 kubíků,“ připomíná Moravec. Pokud jde o úpravy, v květnu byly ošetřené dřevěné prvky na koupališti. Lavičky, kabiny a pergoly, přičemž významným krokem bylo rovněž kompletní vyčištění betonového dna koupaliště. Vyčištěný byl prostor jímání vody z Klabavy nad soutokem s Holoubkovským potokem.

Zatímco krytý bazén byl ještě před prázdninami uzavřen kvůli plánovaným opravám, na koupališti je v červenci i srpnu prodloužena denní provozní doba od 9 do 20 hodin. Kromě knihovničky s možnou výpůjčkou publikací je v areálu instalováno několik stánků a kiosků.Inovací při občerstvení návštěvníků jsou vratné kelímky, což se městu osvědčilo i při nedávných pivních slavnostech. Nabídka je klasická. K snědku langoše, smažené sýry, klobásy, vařená kukuřice, párky v rohlíku, palačinky a k pití malinovky či pivo.

Proslulé koupaliště na okraji města má rozlohu dvanáct tisíc čtverečních metrů a zajímavý oválný tvar. Dno je vybetonované a ruku v ruce se s obří rozlohou vodní plochy snoubí kulatý ostrůvek. V této podobě fungovalo koupaliště už v roce 1934 při premiérové sezoně. Hloubka je místy až tři metry. S tím, že vstup do vody je pozvolný a pod hladinu plavce doprovodí několik klouzaček či toboganů. Nejmenší využívají brouzdaliště a na travnaté ploše řada atrakcí včetně vodního mlýnku či houpaček.

Kvalitu vody zajišťuje denně po setmění mohutná čistička vedle vstupu. I díky tomu jsou za dobrého počasí travnaté břehy pokryté dekami návštěvníků.