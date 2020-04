Většina letních dětských táborů v Plzeňském kraji hlásí plnou obsazenost. Pořadatelé se ale obávají, že je nebude možné kvůli koronavirové epidemii o prázdninách otevřít a v rozpacích jsou také rodiče, kteří mají strach, že nebudou mít děti v létě kam umístit.

Plzeňská organizace Radovánek každý rok pořádá tábory pro téměř dva tisíce dětí a její ředitelka Eva Tischlerová předpokládá, že se do prázdnin situace uklidní a děti budou moct tábory absolvovat. „Všechny tábory už máme plně obsazené a věříme, že se uskuteční. Vše samozřejmě záleží na tom, kdy skončí nouzový stav a děti se vrátí do škol. Doufáme ale, že o prázdninách už bude povoleno alespoň shromažďování do třiceti osob. To bychom pak otevřeli všechny příměstské tábory, kde je kapacita pětadvacet dětí,“ vysvětlila ředitelka.

TÁBORY PŘIDAJÍ

„Uvažujeme také o tom, že bychom další tábory přidali, protože si myslíme, že je rodiče letos uvítají více než kdy jindy,“ uzavřela Tischlerová.

Dáša Čechová vede každý rok pionýrský tábor na základně v Újezdu u Domažlic a zatím neví, jestli jej letos uspořádá. „Tábor by se měl konat prvních čtrnáct v červenci. Kapacita je naplněná, přihlášeno máme kolem šedesáti dětí. O jeho konání se budeme rozhodovat do konce května, protože zatím netušíme, zda bude tou dobou moci být tolik lidí pohromadě,“ řekla Deníku Čechová.

NEBUDE PERSONÁL

Podle ní se také může stát, že tábor neotevřou z personálních důvodů. „Většina vedoucích jsou studenti vysokých škol a několik už mě kontaktovalo s tím, že se jim zkoušky přesunou na letní prázdniny a nevědí, jak tábor skloubí se školou,“ upozornila vedoucí s tím, že platby od rodičů zatím organizace pozastavila a došlé peníze v případě nekonání vrátí.

Jaroslav Kárník je hlavní vedoucí letního tábora Mexiko v Hnačově na Klatovsku a doufá, že se do léta situace zlepší. „Jsme připraveni, že tábory pojedou. Nicméně je potřeba vše řádně připravit. Abychom to stihli, musíme se o konání rozhodnout maximálně do šesti týdnů. Všechna místa jsou už obsazená, pořádáme čtyři turnusy a v každém je 180 dětí. Rodiče nám samozřejmě volají a ptají se,“ uvedl Kárník.

RODIČE DOUFAJÍ

Kristýna Lukešová z Plzně tábor svému synovi zaplatila už na konci listopadu a doufá, že na něj syna v červenci pošle. „Nyní jsem ze synem doma, až mi skončí ošetřovné, vezmu si dovolenou, což znamená, že o prázdninách už budu muset chodit do prá-ce. Čtrnáct dní, co by byl syn na táboře, by mi pomohlo,“ okomentovala Plzeňanka.