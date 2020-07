Jedno společné mají dnes pokladní v železničních stanicích na území kraje. Obrovské problémy jim přidělal systém výdeje jízdenek. Ať už jde o Plzeň, Klatovy či třeba Rokycany.

Ilustrační snímek. Vlak na nádraží. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Od 1. července platí nové regionální tarify, které si tak úplně nesedly s ceníkem státního dopravce. „Takže třeba za rychlík z Rokycan do Plzně pod křídly Český drah a se slevou zaplatí děti, studenti či senioři nad 65 let devět korun. Ale ve spěšných a osobních vlacích tahle úleva neplatí a taxou pro důchodce je bez použití Plzeňské karty 21 korun. Navíc s platností do šedesáti minut, pokud jde o vzdálenost nad deset kilometrů,“ dozvěděli jsme se u okénka v plzeňské stanici.