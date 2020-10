Na výrazné zhoršení epidemiologické situace zareagovali i ve dvou významných sociálních zařízeních na území okresu. V Mirošově i Liblíně platí zákaz návštěv.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

Domov Harmonie na jihu Rokycanska přistoupil k opatření od úterý 6. října. „Chceme zajistit našim obyvatelům bezproblémový pobyt, i když jim to na psychice nepřidá,“ konstatoval náměstek za provozně-technický úsek Vilém Cais. Obnovena byla aplikace skype pro videorozhovory (denně od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin) a příbuzní mohou nechat svým blízkým balíčky na recepci.