Památkově chráněná stavba (vyhlášena byla v dubnu 2019) je v havarijním stavu, takže na druhou stranu se mohou dostat jen auta do pěti tun, cyklisté a chodci. Omezení potrvá minimálně do konce roku 2022.

Značné závady, především ve středním pilíři, byly zjištěné při listopadové prohlídce. Následovalo provizorní vypodložení části konstrukce, aby most nemusel být zavřený úplně. „Ovšem statik rozhodl, že sem nebudou moci autobusy, což je pro naše lidi obrovská komplikace. Děti navštěvují v sousedních Kozojedech školu a senioři potřebují k lékaři,“ sdělila starostka městyse Ester Lipertová. Koordinátor veřejné dopravy upravil kvůli rekonstrukci severně vedený spoj z Plzně do Liblína s tím, že končí na kozojedské straně. Složité je to ovšem také se svozem odpadu. Komunální se vyřešit už povedlo, jenže potíž je s velkoobjemovými kontejnery z Kralovic.

Technici nyní zpracovávají návrh na podepření poškozené části mostovky a podle počasí by mohlo být realizované do konce března. Pak odborníci spočítají, zda mají linkové spoje šanci na most se vrátit.

Zatímco obyvatelé místa na rozhraní Rokycanska a Plzně-severu si pochvalují klidnější provoz, řidiči kamionů zuří. Objížďka na Chrást přes loni opravený Dolanský most totiž měří čtyřicet kilometrů. „Zpočátku tady docházelo k dramatickému otáčení souprav, a to i za asistence policistů. Teď už tu nákladní vozidla nepotkáte,“ dodala Lipertová.