Nehoda se stala v úterý před polednem, kdy se u Kokšína čelně střetla dvě osobní auta. Ženu prvotně zarazil fakt, že projelo několik aut, aniž by zastavili a pomohli. „Vůbec by mě nenapadlo projet kolem dopravní nehody bez zastavení. Vždy se můžou projíždějící alespoň zeptat, jestli někdo něco nepotřebuje. Nehoda se stala pár aut před námi, všichni brzdili, ale nikdo nezastavil. Řidiči pokračovali v klidu dál,“ uvedla Toušová.

U Švihova se čelně srazila dvě auta, spolujezdkyně nepřežila

Její manžel okamžitě zastavil a utíkal k autu, kde byl zaklíněný pán za volantem a vedle na sedadle starší žena. „Z aut se kouřilo, myslela jsem si, že hoří. Strašně jsem se bála, že jednou přijde tahle situace, kdy bude někdo potřebovat moji pomoc, a teď se to stalo. Vyběhla jsem za manželem. Od Klatov, už tam pomáhal pan s paní pánovi s dítětem. Ten jel hned za nimi z druhé strany. Manžel pomáhal pánovi a já se snažila utěšovat starší paní, která neměla žádné viditelné zranění. Po chvilce přijela záchranka, policie a hasiči. Ještě teď se klepu. Jak mi je líto obou rodin. Nejsem zdravotník a neumím dávat první pomoc jako lékař, ale vždy bych zastavila a udělala vše, co je potřeba,“ popsala žena a dodala: „Jsem pyšná na svého manžela a i na sebe, že jsme nebyli lhostejní jako řidiči před námi. Neříkám, že má být u nehody dvacet lidí, ale když se to stane před nimi, měli by zastavit. Já taky nejsem zdravotnice, ale v rámci možností udělám maximum, abych pomohla.“

Klatovanka v tu chvíli ještě netušila, že zranění ženy budou mít tragické následky. Z místa nehody byla transportována leteckou cestou v kritickém stavu za řízené umělé plicní ventilace a v nemocnici na následky zemřela.