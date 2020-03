„Mezi nejčastěji objednávaná jídla v Plzeňském kraji patří burgery, pizza, asijské nudle a wrapy. Z masa vede kuřecí,“ říká výkonný ředitel portálu Damejidlo.cz Filip Fingl. Počet objednávek podle něj meziročně roste o 45 až 50 procent a poslední týdny v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. „Oproti době před karanténou jsme ve stavu, se kterým jsme počítali. Zaznamenali jsme však nárůst nových zákazníků, kteří do této doby rozvoz jídla nevyzkoušeli. Zároveň v posledních dnech evidujeme nárůst spropitného pro kurýry, a to zhruba o čtvrtinu. Je vidět, že lidé v této době práci kurýrů oceňují,“ uvádí Fingl a dodává: „V Plzeňském kraji rozvezeme denně v průměru 2 až 2,5 tisíce jídel.“

Kurýři z JidloDomuPlzen.cz rozvážejí v současné době lidem hlavně bezmasé pokrmy. „Na prvních příčkách je určitě vegetariánské bistro Satyr a pak také sushi z baru Zeke,“ informuje portál JidloDomuPlzen.cz s tím, že klasikou preferovaných chutí jsou stále i tradiční česká jídla. „Dovážíme například česká jídla z Lidového domu, ale také třeba pokrmy z indické restaurace. Objednávky nám v poslední době samozřejmě stouply a po rozvozu je v momentální situaci velká poptávka,“ sděluje dále portál.

Výrobu a i následný rozvoz jídel nabízí také firma Plzeňské stravování, která vlivem koronavirové epidemie přišla o téměř polovinu zákazníků.

„V současné době po nařízení vlády a vlivem šíření nemoci Covid-19 naše výroba spadla téměř o polovinu naší produkce. Zákazníky tvořily většinou firmy a jejich zaměstnanci. Proto jsme zareagovali na danou situaci a zavedli i rozvoz jídel do domácností, který jsme podpořili reklamou na internetu a v rádiu,“ popisuje Martin Zrna ze společnosti Plzeňské stravování, s. r. o.

„V této chvíli registrujeme nárůst rozvozů jídel do domácností, nicméně jsou to objednávky jedné až tří porcí jídel, takže se nemůžeme zatím srovnávat s počty, které jsme dříve dělali pro fabriky. Do firem i do domácností však stále dovážíme,“ doplňuje.

Sortiment jídel, který dovážejí kurýři z vyhledávaných e-shopů, tvoří zejména trvanlivé potraviny. Zájem o služby je nyní enormní. „A v Plzni je zájem totožný se zbytkem republiky. Proběhla vlna zásobení se trvanlivými potravinami, ale stále je v nákupech zastoupen i čerstvý sortiment. Rozvážíme mezi 200 až 250 objednávkami denně,“ uvádí Zdeňka Svoboda Kuhnová ze společnosti Rohlík.