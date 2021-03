Do obludných rozměrů přerostla fotbalová kauza z Glasgow. Dnes už nejde o výsledek ani průběh zápasu mezi Rangers a pražskou Slavií, ale o události, k nimž došlo ve vypjaté koncovce a pak v útrobách stadionu.

Václav Havránek | Foto: Deník

Skotové evidentně neunesli blížící se vyřazení. Na vlastní tváři to poznal gólman Kolář, následovala i druhá červená karta a hon na hosty vrcholil. Kriminální zákroky by určitě evropská disciplinární komise spravedlivě ohodnotila, nebýt nešťastného a hloupého zkratu obránce Kúdely. Hráč v Kristových letech už by mohl být nad věcí. Místo toho si dal ruku před ústa, a tak komunikoval pár vteřin s domácím obráncem tmavší pleti. Okamžik, který však úplně změnil nadějný boj o postup v eskalující vodopád obviňování včetně fyzického napadení.