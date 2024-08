Přispělo k tomu Bezdružické parní léto, které nabídlo nevšední podívanou. Oba volné dny jezdil v úseku mezi Bezdružicemi, Konstantinovými Lázněmi a Kokašicemi historický vlak s parní lokomotivou Kafemlejnek, který v sobotu doplnily ještě jízdy motoráčku Hurvínku.

„Železnice v regionu se ale mílovými kroky posouvá dál, a proto jsme ve spolupráci s Plzeňským krajem nasadili na vybrané úseky pravidelné moderní vlaky RegioFoxy. Pro cestující jde takříkajíc o první ochutnávku těchto vlaků na trati s označením 176. Nicméně mám pro ně dobrou zprávu, protože od prosince letošního roku počítáme s nasazením RegioFoxů v běžném provozu,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Do začátku nového grafikonu by do Plzeňského kraje mělo být dodáno 10 RegioFoxů.

