Policie? Okamžitě přijeďte, je tady člověk bez roušky. Podobných telefonátů mají státní a městští policisté v kraji desítky denně. Na jednu stranu je dobře, že lidé nejsou lhostejní, na druhou stranu to někteří přehánějí. Volají kvůli tomu, že si někdo sundal roušku při lízání zmrzliny nebo že chataři nemají na své zahrádce roušky, a přitom jde určitě o Pražáky. „Někdy mi to připomíná hon na čarodějnice,“ posteskl si velitel městské policie v Rokycanech Petr Wohlmuth.

Státní i městští policisté v Plzeňském kraji se nyní denně setkávají s tím, že je lidé zastavují na ulicích a upozorňují je na hříšníky, kteří nejsou dostatečně chráněni nebo se srocují. Další oznamovatelé to volají nebo píšou na služebny či tísňové linky. „V kraji přijímáme denně deset až dvacet telefonických oznámení, že lidé nenosí roušky. V některých případech jde o lidi bez domova. My samozřejmě musíme vyjet, ve většině případů jsou ti lidé ale už pryč,“ uvádí krajská mluvčí Policie ČR Martina Korandová. „Občané volají přímo na obvodní služebny v Plzni i na linku 156. Na té máme nyní denně patnáct až dvacet telefonátů, které se týkají nenošení roušek,“ přidává mluvčí městské policie v Plzni Jana Pužmanová. Rušno mají i v Rokycanech. „Lidé nám telefonují, posílají nám oznámení na e-mail. Denně je to tak deset případů,“ řekl šéf strážníků Wohlmuth. V Tachově ze začátku městské policii volalo zhruba pět lidí denně, teď už je to méně. V Klatovech mají kvůli rouškám denně jen jeden až dva telefonáty a vůbec nejméně lidé volají v Domažlicích. „Od doby, kdy začalo platit povinné nošení roušek, jsme kvůli tomu měli jen čtyři telefonáty. Šlo o dva případy nakupování bez roušky a dvakrát nám bylo oznámeno, že v Masarykově ulici pobíhají kolem domu děti a nemají roušky,“ informoval zástupce velitele domažlické městské policie Radovan Plšek.

PŘIJEĎTE, CHATAŘI NEMAJÍ ROUŠKY

V naprosté většině případů se strážníci snaží řešit situaci domluvou, mnohde i sami roušky rozdávají. Už se ale objevily případy, kdy hlídkám nezbylo, než oznámit případ pro přestupek příslušnému správnímu orgánu. Stalo se tak v Plzni a Klatovech, jinde v kraji zatím ne. „Teď už nám ale asi nezbude než některé případy řešit jako přestupek. Máme v Rokycanech hospody, které dávají pivo do kelímku, což sice není zakázané, špatné ale je, že lidé se tam srocují, kouří a mají při tom sundané roušky. Jezdíme tam denně a už jim tam domlouváme dost dlouho. Pokud se to nezlepší, nezbude nic jiného než sáhnout k postihům,“ uvedl Wohlmuth.

Podle policistů je dobře, že lidé nejsou lhostejní a upozorňují na ty, co se chovají nezodpovědně. Nic se ale nemá přehánět – telefonáty jsou někdy hodně kuriózní. „Například na Klatovsku jsme měli dvě oznámení, že jsou tam chataři, kteří se na zahradě pohybují bez roušek. Podle oznamovatele jde určitě o Pražáky. Nicméně když to kolegové prověřovali, zjistili, že jde o rodinu, která tam má přechodné bydliště. V pondělí volala paní z Plzně, že v televizi viděla, že jeden slavný houslista z Prahy řekl v pořadu, že si pozve do obýváku hosty a budou tam koncertovat. To ji zvedlo ze židle a oznámila nám to,“ zavzpomínala Korandová. Další případy přidali zástupci městských policií. Například v Plzni byli strážníci voláni k muži, který lízal zmrzlinu a měl přitom roušku na jednom uchu, v Rokycanech ke dvěma maminkám s kočárky, které sice měly roušky, ale na chvilku si spolu sedly na lavičku, a v Klatovech k pejskaři, který venčil svého miláčka na poli daleko od lidí a neměl přitom roušku.

KALHOTKY NA HLAVĚ

Co se týče nenošení roušek, zaměstnávají policisty nejčastěji bezdomovci a kuřáci. Vyskytnou se i ale chvíle, kdy se strážníci nestačí divit. Například v Klatovech hrály dvě party kluků fotbal, samozřejmě bez roušek.

V Tachově se pobavili. „Po internetu běhá řada vtipů, ale my jsme tu jeden takový úsměvný okamžik zažili na vlastní kůži. Na městský úřad přišel pán, který měl místo roušky okolo hlavy omotané dámské kalhotky. Přítomný strážník mu vysvětlil, že takto tam opravdu nemůže, a požádal ho, aby si vzal roušku nebo se alespoň chránil šálou,“ uzavřel velitel městské police v Tachově Radovan Macák.