Cestující se do Stupna svezli třemi vagony vyrobenými ve 20. letech taženými lokomotivou Hektor z 60. let. „Všechno jsou to exponáty z Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Vlak vyjížděl z plzeňského hlavního nádraží, pokračoval do Chrástu a Rokycan. Celodenní program je zcela zdarma. Je sestavený tak, aby si to tady užili jak milovníci historie, tak rodiny s dětmi,“ sděluje v Ultramarince u stánku Plzeňského kraje s propagačními materiály a odměnami pro děti vedoucí oddělení cestovního ruchu krajského úřadu Ilona Šnebergerová.

Část výletníků se vydala na unikátní přírodní památku Naleziště Bašta, která připomíná historii těžby uhlí v okolí, další zajímala expozice výroby barev a keramiky Primalex v Břasích. „My jsme byli na komentované prohlídce za vojenskými objekty, protože manžel je fanoušek vojenské historie a také jsme vyšplhali na rozhlednu na Vrchách,“ říká při opékání špekáčků v Ultramarince Marie Sedláčková, zatímco její manžel zamířil o pár metrů dál k pojízdné prodejně pro guláš.

Vlak s Hektorem v čele přivezl do Stupna stovky lidí. Lákaly mašinky i Primalex. | Video: Deník/Veronika Krátká

Pro děti byla největším lákadlem zahradní železnice u fotbalového hřiště hned vedle Ultramarinky, kterou ve svém volném čase budují nadšenci z rodiny Mikudíkových. Drážní fanoušek Zbyněk Mikudík si tak plní svůj velký sen a pomáhá mu hlavně jeho otec. Odměnou jim je radost dětí, které se mohou svézt vláčkem taženým replikou dieselové lokomotivy po oválu kolem žluté budovy s pokladnou s nápisem Břasy hlavní nádraží. „Ve výstavbě jsou další dvě lokomotivy a rádi bychom natáhli koleje kolem celého hřiště,“ prozrazuje plány do budoucna Zbyněk Mikudík.

Děti si mohly vyzkoušet, jak se mažou kola vlaku nebo přiložit do kotle lokomotivy. „Přijela jsem vlakem s dvěma vnoučky. Starší má moc rád vláčky. Jsme z Prahy, ale máme chatu na Březině, takže tady býváme často. Je to tady úžasné,“ usmívá se Zuzana Rajchlová a přitom dohlíží na vnuka, který lopatkou nakládá uhlí do kotle.