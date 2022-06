Po roce se chystá Rallye Plzeň, měl by jet i domácí favorit Pech

Na Jiráskově náměstí se podle Vítové v sobotu 4. června uskuteční prolog, který zároveň prezentuje kulturní a urbanistické oživení náměstí, v jehož blízkosti se narodil Jiří Trnka. „Open air festival nabídne od 10 do 22 hodin sedm loutkových představení. Celodenní program vyvrcholí nejúspěšnějším současným plzeňským loutkovým představením Tři mušketýři Divadla ALFA a projekcí filmu Staré pověsti české Jiřího Trnky,“ vyjmenovala Vítová.

Skupova Plzeň uvádí také výjimečná nová představení, která vznikla na evropských scénách. "Španělský loutkář Xavier Bobes přiveze zcela jedinečný divácký zážitek, inscenaci pro sedm diváků Věci snadno zapomenutelné. V temné místnosti kolem stolu, osvíceného pouze stolní lampou, zavede loutkář pomocí drobných dobových předmětů, dokumentů, pohlednic či gramodesek návštěvníky do atmosféry Katalánska 30. let minulého století," popsala.

Belgická performerka, jedna ze zakladatelek objektového divadla Agnes Limbos, přiváží do Plzně společně se svým kultovním divadlem Gare Centrale čerstvou novinku V mém životě není nic, co by ukazovalo, že jsem uvnitř ošklivá. Na pozadí inspirace klasickými horory uvidí diváci dospělou verzi příběhu Sněhurky, představení se vyznačuje černým humorem a skvělým herectvím hlavní postavy. Agnes Limbos je známá i na poli pantomimy. Spolupracovala také s českými legendami Ctiborem Turbou a Bolkem Polívkou.

Španělský soubor Les Cicliques vzešel z řad dnes již slavného experimentálního divadla Zero En Conducta a jde o čistě ženský soubor. Inscenace Tabula vychází z tématu nepopsaného listu, v tomto případě lidského mozku po ztrátě paměti. Inscenace je unikátní zcela věrnou animací pohybu loutky a je na pomezí loutkového a tanečního divadla.

Polské divadlo zastupuje na Skupově Plzni kvalitní a zkušený soubor Loutkového divadla Bialystok s moderní experimentální inscenací Ony. Režíroval jí Jacek Malinowski, prezident polské loutkářské unie. Tento mladý, avšak již zkušený režisér připravuje novou inscenaci na podzim v Divadle ALFA.

Návštěvníci se rovněž mohou těšit na japonské loutkářství, které budou prezentovat celkem čtyři japonské soubory. Třeba divadlo Marionette Minomushi z Kjóta, které vede Kohichi Iimuro, uvede dobrodružný příběh pro děti Jak silák Iwami Jutaro porazil sněžného obra Hi-hi. Kohichi Iimuro se naučil představení v češtině.

Podrobný program festivalu a informace o vstupenkách naleznete na www.skupovaplzen.cz.