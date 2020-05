Výjimkou nebyl start Lukáše Martince z Rokycan. "Po skončení hokejové kariéry jsem si jako vyučený instalatér přivydělával na střechách. Přes zimu to ale bylo složitější, takže jsem fungoval jako údržbář v hotelu Bílý lev."

Přestup do role hodinového manžela obnášel nejprve registraci v živnostenském úřadu. Lukáš do příslušných formulářů zařadil všechny profese a začínal prakticky od kolébky. Přes kamarády a známé, přičemž nejlepší a nejlevnější reklamou byla kvalita odvedené práce. "Nejraději mám z materiálů dřevo. Při obkládání chat nebo stavbě pergol, se fakt vyřádím," usmívá se řemeslník. jednal s desítkami zákazníků, takže jeho poznatky jsou různorodé. Od chlapíka z Prahy, pronajímajícího byty, jehož jediným požadavkem je, aby to bylo hezké až po solventního partnera, jemuž bylo jedno, jak bude kuchyňská linka vypadat. Až se zpožděním vyšlo najevo, že se jedná o klasické hnízdečko lásky.

Když už jsme nakousli lokality. Martincovo teritorium je pestré. Kromě západních Čech jde především o středočeský region, ovšem i zde negativně zasáhlo koronavirové šílenství. Březen i duben byly pro zručného mladého muže složitým obdobím. Klienti se báli pustit někoho ´cizího´ domů, ale naštěstí pro Lukáše se dění dostává do klasických kolejí.