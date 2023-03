Kam za zábavou na Rokycansku?

Velikonoční jarmark, ilustrační foto | Foto: Deník/Filip Nekola

ZVÍKOVEC – Společné komunitní kino patriotů Zvíkovce s klienty Domova Zvíkovecká kytička se uskuteční v pondělí 27. března od 16 hodin v sále Chaloupky. Promítá se Lví král a drobné občerstvení je zajištěno, ale také vítáno. Vstupné je dobrovolné.

ZBIROH – Ženy ze Zbiroha chystají velikonoční výstavu. V pondělí 27. března od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin přijímají ruční výrobky v multifunkčním sále úřadu. Od úterý do čtvrtka, vždy mezi 9. a 17. hodinou, pak bude expozice Veselé Velikonoce vinšujeme zpřístupněna veřejnosti.

Trenýrky nadměrné velikosti, pružina z auta i hodiny. Dobrovolníci uklízeli

RADNICE – Knihovna A. J. Puchmajera v Radnicích a ZOO Plzeň vyhlašují soutěž s názvem Přečti 12 knih o přírodě a za odměnu přijeď do ZOO, Určena je klukům a děvčatům do 15 let a trvá od března do prosince. Více informací zájemci zjistí v knihovně.