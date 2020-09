Posluchači zamíří před 19. hodinou do kostela Nejsvětější Trojice v parku U Plzeňské brány. Objektu, jehož interiér výrazně prokoukl díky nové malbě. „Stála 210 tisíc korun a zhruba třetinou se na ní podílelo město,“ dozvěděli jsme se od představitelů úřadu. Po dohodě s památkáři byly zvolené původní odstíny (okrová, lososová barva) a oltářní prostor je koncipovaný jako hvězdné modré nebe. V hlavní lodi nad ikonostasem pak byla zvolena ornamentální výzdoba ve formě kříže.

Pozdně renesanční kostel nechali postavit protestanti za tehdejšími hradbami města a trvalo jim to šest let (1609 až 1615). Roku 1624 přešel do vlastnictví katolické církve, které patřil až do roku 2003. Kostel odolal velkému požáru města 12. září 1784. Na hřbitově v areálu se pozůstalí loučili s nejbližšími až do roku 1931. Dnes se tu zachovaly pouze některé významné náhrobky.

Opravy s dotační injekcí začaly roku 1997 a o čtyři roky později si kostel od pronajala Pravoslavná církev. Ta jej získala do vlastnictví, dokončila opravu a upravila ho pro pravoslavnou liturgii.