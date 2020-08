„Pokud jde o koronavirovou pauzu, byla nepříjemná pro všechny. Kluci trénovali individuálně a až od května mohli na hřiště. Ale stále s omezeními,“ vrací se do jara trenér Martin Drechsel. Přitom ročník 2010 dosáhl už na podzim skvělého úspěchu. Kvalifikoval se na celostátní vrchol turnaje do Tábora a čas na přípravu se jim výrazně zkrátil. Přesto se na jihu Čech neztratili a k postupu mezi elitní osmička jim scházela příslovečná kapka štěstí.

Rokycany si poradily v základní skupině třeba se Zbrojovkou Brno, Pískem, Chlumcem nad Cidlinou a pokračovaly ve vítězné sérii s Jihlavou, Sokolovem, atd. Nakonec z toho bylo dvanácté místo mezi 24 účastníky. Porce zkušeností a cenná trofej, s níž se chlapci pochlubili starostovi. Navíc byl Dominik Vondryska vyhlášen nejlepším hráčem prestižního klání!

Jejich přijetí ovšem předcházela další důležitá akce. Týdenní soustředění v Žinkovech, kam cestovaly i týmy do jedenácti a devíti let. „Bylo to o pilování individuální techniky, obratnosti, rychlosti a prostor zbyl i na přátelská utkání. S vrstevníky Klatov či Příbrami,“ sdělil lodivod Zbyněk Drozda, který má mimochodem na povel i muže Rokycan B v regionální 1. A třídě.

Prostory úřadu, jimž vévodí proslulý Muchův obraz si celek ve žlutomodrých dresech prohlédl důkladně. Včetně realizačního týmu, protože síň je zpravidla využívaná pro svatby, vítání občánků a jiné společenské události. „Jsem přesvědčen, že jste se tu i vy ocitli naprosto zaslouženě. Chci vám poděkovat za perfektní reprezentaci Rokycan, sdělil Kočí mladým sportovcům a pozval je na malé občerstvení. „Pane starosto, ty koláčky jste pekl sám,“ zajímal se kapitán Vláďa a jeho kamarádi svědomitě doplňovali kalorie.

Subjekt FK Kohouti je na fotbalové mapě dvacet let. Úzce od svého vzniku spolupracuje s Domem dětí a mládeže i s věhlasnými tuzemskými kluby. Jmenujme pražskou Slavii a rokycanské naděje lze nalézt v dlouhodobých soutěžích Rokycanska i Plzně-města.