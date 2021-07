Stupenskou restauraci Sokolka obsadilo před osmou hodinou bezmála padesát fanoušků. Většina v bílých tričkách s nápisem Gogocinky na zádech. Oblékli si je i Ondrovi rodiče v první řadě před velkoplošnou obrazovkou: „Ráno jsem si s Ondrou psala. Divil se, že jsem už vzhůru, ale já musela pro kamarády napéct škvarkové placky,“ sdělila maminka Eva. Její syn se z dvanáctého místa po startu propracoval mezi kandidáty na cenný kov. Diváci na to reagovali bouřlivým potleskem včetně klasických cyklistických zvonců a atmosféra gradovala. Zejména, když Cink dostihl tři soupeře usilující o bronz a postupně se jim vzdaloval.

Sport však v tuto chvíli potvrdil, jak dokáže být krásný a zároveň zrádný. Svlečená zadní guma znamenala konec nadějí českého reprezentanta, který si bezmocně sedl do trávy a sledoval unikající protivníky. V očích řady diváků se objevily slzy: „Je to obrovská škoda. Jsem přesvědčen, že by z toho placka byla,“ vyjádřil se pětasedmdesátiletý Václav Krhounek ze Svaťáku, který pochopitelně přijel na kole. Patriot Svaťáku, který se řadil k přátelům zpěváka Karla Gotta, si koupil bicykl právě před rokem. Přiznává, že s elektrickým pohonem, ovšem na kontě už má téměř šest tisíc kilometrů!

Pozvání ke společnému fandění v Sokolce akceptovali také zástupci cyklistických klubů z Volduch nebo Klabavy. Domácí Author Team reprezentoval mimo jiné sportovní ředitel Jaroslav Ryba: „Ondra podal výborný výkon a měl na třetí místo. Zradilo ho příslušenství, ale snad si to vynahradí na světovém šampionátu,“ rozdělil se o bezprostřední pocity Cinkův první trenér. Jeho slova zaznamenal i čtrnáctiletý Šimon Halíř, který patří k nadějím malého a zároveň nesmírně úspěšného stupenského klubu.