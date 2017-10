Manželé z Rokycan oživili seniora

Rokycany – Ke čtyřdennímu pobytu na jihu Čech se vydal rokycanský doktor Jiří Klír s manželkou Janou. Lákal je výlov rybníku Rožmberk, ovšem atraktivní podívaná se na sklonku minulého týdne změnila v nečekané drama.

Výlov rybníka. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Procházeli jsme se právě po hrázi vodní plochy, když na lavičce zkolaboval starší muž. Nedýchal a nešlo mu nahmatat puls. Se ženou, která je zdravotní sestra, jsme zahájili masáž srdce,“ uvedl lékař.

Každá vteřina se zdála být věčností, ale po necelých pěti minutách se jednaosmdesátiletý chlap začal probírat. To už byl na místě i šéf třeboňských rybářů Josef Malecha. Postaral se o hladký průjezd sanitního vozu a posléze o odvoz seniorovy vyděšené partnerky, která ještě stačila rokycanské dvojici vyjádřit svůj dík: „Její muž, s nímž je prý sedmapadesát let, si přál odchyt šupináčů vidět na vlastní oči, jenže nikdo nemohl tušit, jak to dopadne. Každopádně musím moc poděkovat své ženě, bez níž by byl zákrok složitější,“ dodal Klír.

Dvojice z Rokycan strávila v sousedním regionu nádherné podzimní dny. Včera odpoledne už měl zase pan Jiří po službě a za chaloupkou v Těškově se tak věnoval sbírání hub.