„Samozřejmě od malička jsme byli doma vedeni k úklidu a se sestrou jsme měli různé služby. Kdo myje nádobí, kdo luxuje, kdo utírá nádobí a tak. Uklízet mě baví, uklízím rád, dokonce mě baví mýt doma okna, ale bohužel dneska na to nezbývá čas. Manželka mi vždycky vyhrožuje, že si někoho pozve, aby nám doma umyl okna a už to i párkrát udělala! Naštěstí volá alespoň k nám do firmy a ne ke konkurenci,“ začíná hned v úvodu s úsměvem Marek Šott, jednatel firmy Saxana Group, která se vedle úklidových prací zabývá také správou budov.

Právě zakladatel prosperující společnosti začínal doslova od píky. „Než jsem začal přímo s podnikáním sám, tak jsem dělal pro konkurenční firmu. Byla to taková náhoda. Na vysoké škole v prváku jsem sehnal brigádu u úklidové firmy. Chodil jsem mýt okna, čistit koberce, jezdit na mycích strojích, po továrnách, dělal jsem všechno možné, co se týká toho úklidu. A postupně jsem k sobě bral ty další studenty a až to přešlo do té manažerské činnosti. A postupem času jsem domlouval další a další studenty a vyvinulo se to k tomu, že jsem personálně zajišťoval veškeré směny,“ ohlíží se zpátky do minulosti Marek Šott a tím, že vlastní podnikání odstartovalo v roce 2007 a aktuálně jeho lidé obhospodařují okolo 160ti různě velkých klientů.

close info Zdroj: Antonín Hříbal zoom_in Marek Šott uklízel jako brigádník, dnes v jeho firma zaměstnává přes 900 lidí

A jak vlastně vznikl název Saxana Group? Jako řada dobrých nápadů, i tento název vznikl vlastně v hospodě. „Viděl jsme logo čarodějnice na koštěti a hned mi napadlo: To je super, dívka na koštěti je přece Saxana! Musím říct, že se z toho stal dobrý Brand. Značka zaujala a třeba se mi stalo, že volá zákazník a prozpěvuje si písničku ze Saxany,“ říká během rozhovoru Šott.

Přestože jde o velkou firmu, která dnes po celé republice dává práci už devíti stovkám lidí, snaží se Marek Šott udržet rodinnou atmosféru. „V Kamenném Újezdě dělá velká část mojí rodiny. Jinak máme různé benefity pro všechny zaměstnance. Třeba firemní hotel, kam mohou jezdit naši lidí zadarmo. Z hlediska teambuildingů zase děláme párkrát do roka akci pro manažery. Účastníme se také Vaší Zaměstnanecké ligy Deníku, protože razím heslo, že sport spojuje kolektiv a víc si toho řeknete v šatně a pak u piva po zápase, než za stolem v kanceláři,“ dodává úspěšný čtyřicátník.

Co dalšího zajímavého ještě jednatel Saxana Group prozradil? Co je v tomto oboru nejnáročnější? Proč už dneska nestačí umýt všechno jedním hadříkem a univerzálním saponátem? Jak se cítil jako účastník televizní reality show, kde se šéf podívá do vlastní firmy v převleku za zaměstnance a poznávají ho lidé na ulici? Toto i mnoho dalšího si poslechněte v našem podcastu. Mimochodem, nepotřebujete brigádu? Ozvat se prý nyní během letních prázdnin mohou samozřejmě i studenti.