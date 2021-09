Kromě hlavní scény je zítra od 10 do 15 hodin zpřístupněné i nádvoří knihovny s domácími formacemi.

Dvoudenní scénář obsahuje dnes od 14.30 produkci Armonie (soubor umělecké školy) a pak porci rocku – Plán B, Gallileo, AC/CZ, Odyssea classic. Ve 22 hodin se centrum rozsvítí díky ohňostroji a Ill Fish pošle vytrvalce do peřin.

„Určitě moc chybí vystoupení školních sborů. Jenže po distanční výuce a pár dnech v lavicích nebyl čas na přípravu,“ vyjádřil se šéf odboru kultury městského úřadu Tomáš Hůlka. Včera večer se nekonal ani obvyklý banket na nádvoří radnice, spojený s předáním Cen města Rokycany. „Osobnosti však odměníme, a to v sobotu odpoledne,“ připomněl starosta Václav Kočí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.