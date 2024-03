Kam za zábavou, poznáním a zážitky v závěru týdne na Rokycansku? Přidáváme další tipy:

ZBIROH - Divadelní představení Kutloch dovezou v pátek 22. března do Zbiroha herci ze středních Čech. Jmenovitě Zdická divadelní s.r.o. (spolek radostných ochotníků), a to do kina. Začíná se v 19 hodin.

PŘÍKOSICE - Dětský maškarní bál startuje v sobotu 23. března úderem 14. hodiny v příkosickém kulturním domě. S tombolou, soutěžemi a hudebním doprovodem Roberta Jíša Bandu.

KAŘEZ - Taneční parket obsadí malí návštěvníci kařezské sokolovny v sobotu 23. 3. od 13.30 hodin. Chybět nebude ocenění nápaditých masek, soutěže a krabice štěstí.

BUŠOVICE - Bušovická hospoda je v sobotu 23. března od 21 hodin dějištěm maškarního bálu pro dospělé. Se soutěží o nejlepší masku a zvýhodněným vstupným v předprodeji (právě v hospodě). Návštěvníkům zahraje Agnes rock revival.

OSEK - Sportovci a představitelé obce chystají na oba volné dny taneční zábavy, nejlépe v převlecích. V sobotu od 20 hodin se maškarní bál týká těch odrostlejších (se skupinou Sortiment) a v neděli od 14 hodin dětí - vždy v sokolovně.

DOBŘÍV - Pěvecké a hudební duo Václav Žákovec, Anička Volínová zamíří v neděli odpoledne do dobřívské sokolovny. Potěší domácí i přespolní posluchače mezi 15. a 18. hodinou.