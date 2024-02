Tradice našich předků dodržují v řadě míst Rokycanska poctivě. Včetně termínů pro pořádání masopustních průvodů, které by měly vrcholit před čtyřicetidenním půstem. Jenže někde se s termíny vyrovnávají složitěji, takže průvody si mohli patrioti měst a obcí užít i v posledním únorovém víkendu.

Masopust v Kříších 2024. | Foto: Obec Břasy

Hrádečtí to neměli jednoduché. Pod křídly hasičů (a s podporou vedení města) měli sraz u zbrojnice, odkud vyráželi na náročný okruh. Nejprve do starší zástavby a pak mezi paneláky. Neplánovanou trhlinu v programu ale způsobil výjezd k požáru do rokycanského sídliště U Václava.

Kříše to měly o něco snazší a odtud jsou i dvě fotografie. Nápadité převleky, zájem starších i mladších obyvatel vesnice, to hřálo na duši.

Masopust v KříšíchZdroj: Obec Břasy

Ani sobota 2. března nebude ochuzena o masopustní veselí. Připojují se nadšenci z Němčovic a dostaveníčko si dají v deset hodin u úřadu. Zahraje staročeská kapela Třehusk a občerstvení je zajištěné.