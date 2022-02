Mezi nejdelší a nejznámější masopusty v kraji patří ten v Postřekově na Domažlicku. Letos se uskuteční v trochu komornější verzi, nicméně vyhlášený Kytičkový průvod, kterého se mohou zúčastnit pouze svobodné dívky a chlapci, bude.

„Postřekovský masopust bude kvůli covidu probíhat v omezenější míře, ale hlavní průvody se určitě uskuteční. V neděli 27. února se lidé mohou těšit na Kytičkový průvod. V úterý 1. března pak proběhne klasický maškarní průvod,“ řekl starosta Postřekova Petr Anderle. „Jestli se uskuteční bály, které jsou pravidelnou součástí našeho masopustu, je ještě ve hvězdách,“ dodal starosta.

O den dříve, než postřekovský masopust, odstartuje v sobotu 26. února další masopustní průvod na Domažlicku. Tentokrát v Klenčí pod Čerchovem. Akce začíná v hospůdce U Psůtků v 11 hodin, úderem 14. hodiny pak odtud vyjde průvod masek v čele s kapelou Sedmihorka až k parkovišti u továrny nad Klenčím. Akce se opět koná na pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně.

Tradičního masopustu s průvodem masek se po dvouleté pauze dočkají příští sobotu také Plzeňané. A to například na boleveckém statku U Matoušů, kde znovu obnoví masopustní tradice. Průvod se vydá po jednotlivých staveních na staré Bolevecké návsi, u nichž bude vyhrávat muzika. Návštěvníci si budou moci také pochutnat na zabijačkových specialitách.

„Masopust má v Bolevci svou tradici, která se však vytratila už na začátku minulého století. Z bolevecké kroniky víme, že poměrně dlouho se tady ještě držely taneční zábavy konané před Popeleční středou, ale průvod masek je zmíněn naposledy před druhou světovou válkou,“ uvedl Martin Kolovský, správce statku U Matoušů, který loni zažil svou první návštěvnickou sezonu po několikaleté náročné rekonstrukci.

Novodobá historie masopustu v centru Plzně se začala psát v roce 2005, kdy tradiční průvod masek s muzikou a Bakchusem uspořádal Plzeňský lidový soubor Mladina. Ten projde centrem města i letos, a to 26. února v 16 hodin od Branky přes náměstí Republiky na lávku nad náplavkou mezi Anglickým a Denisovým nábřežím. Tam vhodí zapáleného Bakchuse do řeky Radbuzy. S ním tak odplavou všechny neřesti a sváry, které město celý rok trápily.

Na vepřové hody, hudbu a dobrou zábavu si obyvatelé Plzně mohou zajít do Radčic (19. února od 11 hodin u budovy městského úřadu), do vnitrobloku Karla Steinera ve Skvrňanech (19. února 13–16 hodin), do vnitrobloku Šimerova na Borech (19. března 13–16 hodin) nebo na nádvoří T. J. Sokol Křimice (26. února od 10 hodin). Každá ze zabijaček nabídne pestrou škálu tradičních pochutin, v Křimicích navíc masopustní koblihy zdarma a ve 13:30 hod. průvod do Radčic na tamní masopust.

Symbolicky vyhnat zimu se rozhodla také plzeňská zoo. V neděli 27. února ve 14 hodin vyjde průvod masek od 7. ZŠ na Vinicích, projde areálem zoo, Kilometrovkou ke Kalikovskému mlýnu až na náměstí Republiky. Samostatný zábavný program slibují zastavení na statku Lüftnerka, kde se střetnou Jaromilci a Zimomilci, u Kalikovského mlýna se zapálí a utopí Morana jako symbol zimy a v 16 hodin před radnicí se zima uloží do rakve a uvězní v městské šatlavě.