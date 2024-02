Masopusty, zabijačkové hody a plesy vládnou dění na Rokycansku v závěru týdne. Seznamujeme vás s nimi průběžně a vyzobali jsme další aktivity:

Dětský karneval v Ejpovicích 2023. | Foto: Deník/Václav Havránek

BISKOUPKY - Vepřové hody v Selském dvoře začaly hned v lednu. Pokračují v pátek 9. února a od odpoledních hodin dlouho do noci (nebo třeba do druhého dne) tu lze okoštovat lahůdky z rautového stolu. Včetně příjemného posezení, tance i šance výhry ve speciální tombole. Komu by se domů nechtělo, může v biskoupeckém areálu složit hlavu. Pokračování je plánované na 23. 2. i na 8. a 22. března. Více informací na 371 796 371 nebo 603 742 997.

ZBIROH - Sobota 10. února bude hektická ve Zbiroze. Už v 10 hodin startují v prostoru u hasičárny a městského úřadu vepřové hody. Chybět nebudou stánky se zabijačkovými pochoutkami včetně ovaru, čerstvého uzeného a klobás přímo z udírny. Točené pivo, káva i něco sladkého k zakousnutí v prostorách úřadu a multifunkčního sálu doplní nabídku.

Na 14. hodinu je připraven masopustní průvod. Sraz masek bude před informačním centrem. Masky projdou částí Sládkovy ulice, ulicí Karla Vokáče, Ke Hřišti, Bezručovou zpět na náměstí a veselice bude pokračovat v multifunkčním sále.

PODMOKLY - Představitelé obce zvou v sobotu 10. února milovníky divadla na představení spolku J. K. Tyl Mýto. Umělci dovezou hru Normana Robbinse s názvem Hrobka s vyhlídkou. Dějištěm je od 18 hodin kulturní dům a malým návštěvníků není pořad doporučený.

PŘÍKOSICE - Ve výčtu masopustních průvodů jsme zjistili, že v sobotu 10. února se připojí Příkosičtí. Hasiči, sportovci a další nadšenci, kteří mají sraz už ráno a nevynechají ani sousední Štítov.

Pozvánka na masopust v Příkosicích.Zdroj: Obec Příkosice

BUŠOVICE - Smutnit nemusí ani rodiče malých dětí. V kulturním sále se totiž v sobotu koná Dětský maškarní bál. Začíná se ve 14 hodin a celým odpolednem hudebně provede DJ Véna. Děti mají vstup zdarma, dospělí za symbolických 50 korun.