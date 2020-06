V době od 1. 12. 2014 do 16. 2. 2017 zaslal Němec na účet ženy 2 907 599 Kč. Mladíkovi od 2. 3. 2015 do 7. 4. 2017 částku 1 332 490 Kč. Matka byla dle obžaloby obviněna z přečinu podvodu a zločinu, syn ze zločinů podvodu.

Kaderová se s Karstenem M. seznámila v klatovském klubu a udržovali spolu přátelský i milostný vztah. „Seznámili jsme se v létě 2014. Stýkali jsme se jednou za čas. Bydlela jsem v té době s bratrem v jednom bytě, ale chtěla si pronajmout svůj byt. Asi po dvou měsících známosti jsem mluvila s Karstenem o bytě, poskytl mi kauci. Jezdil pak za mnou do bytu, kupoval i různé věci. Dával mi peníze. Náš vztah trval do února 2015, protože já jsem se chtěla stýkat jen jednou za 14 dní, ale on jezdil více a mně se to nelíbilo. Nechtěla jsem s ním žít,“ vypověděla Kaderová u soudu.

Peníze, které muž na účet zaslal, měla využít mimo jiné na insolvenci, o které se před ním zmínila. Měla dluhy ve výši cca 900 000 Kč a on byl jejím garantem. Peníze však utratila pro své potřeby. Na účet jí ale chodily vysoké částky dál. „To byly peníze pro mého syna. Vždy mi řekl, že přijdou nějaké peníze, že je chce vybrat, že jsou pro něj,“ uvedla Kaderová.

To potvrdil u soudu i Kusík, kterého s poškozeným seznámila matka a on se s ním skamarádil. „Chtěl bych se mamince omluvit. Doznávám se ke všemu. Byla to hloupost. Pro mě bylo zhruba 3,5 milionu korun. Chtěl bych to splácet, nyní už si to můžu dovolit, už vydělávám,“ řekl Kusík.

Peníze chtěl na založení firmy, která ale nikdy nevznikla, utrácel za auta, jichž si koupil více než deset, rozhazoval za kamarády. Peníze z Němce tahal i potom, co se s ním Kaderová rozešla. „Náš vztah se poté zhoršil. Někdy jsem ho i přemlouval tak dlouho, než mi peníze poslal. Napsal jsem mu, že máma s ním čeká dítě, jen proto aby mi dával peníze,“ doznal se syn.

Oba slibovali Karstenovi M., že mu budou peníze splácet, i když věděli, že na to nemají.

Soud bude pokračovat v červenci.