Zdroj: Deník

Začínali jsme v Hrádku a tento týden jsou na řadě Břasy. Tedy nejen tohle samosprávné centrum, ale i jeho satelity. Darová, Kříše, Vranovice a také Stupno, kde se pomyslně narodila proslulá značka Mc Donald´s.

Vesnice je totiž náležitě pyšná na rodáka Aloise Kroce. Narodil se tu roku 1879, aby posléze emigroval do Spojených států. A stal se v zámoří otcem jiného Kroce. Raymonda Alberta, narozeného v roce 1902 ve státě Illinois. Právě tenhle Ray Kroc se stal jedním z nejbohatších lidí v Americe a jedním z nejvlivnějších podnikatelů dvacátého století. Spojil všechny labužníky světa kvůli konzumaci masa v bílé housce – hamburgeru. Při tažení světem pod křídly proslulé značky Mc Donald´s vymyslel, jak produkt co nejlépe prodat a rozjet to ve velkém.

Díky muži s kořeny na Rokycansku tak celý svět stále miluje žemli ve voskovém papíru. Odborníci přes zdravou výživu sice trpí, ovšem Stupno je na svého člověka náležitě hrdé! od roku 2002 ho připomíná pamětní deska na rodném domě.

Big Mac, hranolky, věta: „Tati, já chci Happy Meal.“ Tenhle americký řetězec zná snad každý, ale ne každý už ví, že za jeho úspěchem stojí potomek českých emigrantů – Raymond Albert Kroc.

Klasický americký příběh hamburgerového krále Raye Kroce je ukázkou toho, že nikdy není pozdě. Krocovi bylo už 52 let, když jako podomní prodejce cestoval po Americe a prodával mixéry na výrobu mléčných koktejlů. Díky tomu se dostal i do kalifornské restaurace, která odstartovala kariéru, o níž se mu ani nesnilo. A radikálně změnila způsob stravování lidí po celém světě.

Restaurace, ze které se později stal McDonald’s, tehdy patřila bratrům McDonaldovým (jak jinak) a prodávala hranolky, hamburgery a milkshaky – všechno u pultu, rychle a levně. Kroce tento tehdy hodně nezvyklý způsob stravování okamžitě zaujal a rozhodl se, že se do toho pustí taky. 15. dubna 1955 si proto otevřel svoji vlastní franšízovanou pobočku, která mu jen během prvního dne vydělala na tu dobu neuvěřitelných 300 dolarů.

O sedm let později od bratrů McDonaldových celou firmu koupil – za 2,7 milionu dolarů (necelých 70 milionů korun) a dál budoval její síť. Lidé napříč Amerikou jeho restaurace doslova hltali a když v roce 1984 zemřel (paradoxně na srdeční chorobu), zanechal za sebou majetek v hodnotě půl miliardy korun.

Dnes McDonald’s prodává hamburgery v přibližně 33 tisících restauracích ve 119 zemích světa. Denně obslouží 64 milionů zákazníků a každých 7 hodin se někde na světě otevře nová pobočka. A tím to nekončí – každou sekundu se prodá 75 hamburgerů. To je 6 miliard burgerů ročně a na ty je potřeba každý rok porazit 25 milionů krav.