Přestože si většina lidí myslí, že kvůli voňavému medu, je to pravděpodobně jinak. Máme tu skálu, na kterou kdysi vylezl turista a pochvaloval si výhled skoro medový!.

Pokud jde o jednání zastupitelstva, pokračovali jsme v obvyklém režimu s přísným dodržením epidemiologických opatření. Na hřbitově vyrostla zahrádka s levandulovým políčkem a když už jsme u zeleně, věnujeme se jí důkladně. Máme na to specialistu a například při zkratce k vlakům v Holoubkově nyní rostou nově zasazené lípy. Vláhu jim pravidelně dodávají dobrovolní hasiči.

Letos je to o něco veselejší?

Část investic jsme museli pochopitelně odložit. Přesto mám radost ze dvou nových autobusových čekáren, o které se postaral místní truhlář Václav Kokrda. Šikovný obecní údržbář, který třeba stříhá stromy a není mu cizí žádné řemeslo. Kromě nezbytné údržby majetku to na výraznější stavební ani společenské akce ale nebylo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.