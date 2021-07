Rokycany hostí nejlepší hokejisty ČR do 17 let. Začínalo třicet elitních gólmanů, kteří jsou v hledáčku reprezentačních trenérů od U16 až po U20.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

„Vystřídal je výběr České republiky do osmnácti let, který tu absolvoval soustředění před odjezdem do Švýcarska,“ uvedl šéf areálu Petr Šindelář. Dnes odpoledne začne třídenní příprava sedmnáctky ČR, která se pak rovněž vydá do země Helvétského kříže. A od pondělí seriál tréninků uzavře ČR do 19 let. Čeká ji od středy turnaj v německém Fűssenu.