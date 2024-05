Autovraky, zranění, záchranářské vozy, zvuk sirén, desítky hasičů a velké množství diváků. Tak to ve čtvrtek vypadalo na Masarykově náměstí v Rokycanech, kde se konal 17. ročník Memoriálu Jindřicha Šmause ve vyprošťování z havarovaných vozidel.

Střet osobního auta s motorkou, kdy na střechu vozu spadl kmen stromu. | Video: Deník/Veronika Krátká

Ve vyprošťování a poskytování neodkladné péče zraněným změřilo síly deset týmů ze všech koutů republiky, z Polska a Slovenska. „Každý tým musí v rámci soutěžního pokusu vyprostit z havarovaných vozidel dva zraněné. Je to jediná soutěž v České republice, kde společně soutěží posádky hasičů a zdravotnické záchranné služby, tak to nejlépe simuluje reálný zásah. Na každý soutěžní pokus je vymyšlený jiný příběh s různě nabouranými auty. Může se jednat o střet auta s motorkou, se sloupem nebo srážku dvou aut,“ vysvětluje s mikrofonem v ruce moderátor soutěže, mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

Soutěžící do poslední chvíle netuší, co je čeká. „Jakou situaci budeme řešit, se dozvíme až při příjezdu. Víme jen to, že tam budou dva zranění, jeden lehce a druhý těžce,“ dodává Pavel Šrédl z rokycanského hasičského sboru, který se klání účastní pravidelně. „Nejlépe jsme se tady umístili druzí. Tohle je krajské kolo a nejlepší tým z Plzeňského kraje potom postupuje do republikového finále.“

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Klání sledovaly i přes deštivé počasí stovky diváků, někteří přímo na ploše náměstí, další z ochozu obchodního domu Žďár. Hasičům naopak zamračená obloha a déšť vyhovovaly. „Počasí je ideální, v horku je to pro hasiče v zásahových oblecích hodně náročné. Ale na počasí se úplně odvolávat nemůžeme, i kdyby padaly trakaře, jsou situace, během kterých musíme zasahovat,“ dodává Petr Poncar.

První soutěžní situací, kterou řešili hasiči z Letiště Praha a zdravotníci z pražských Hostivic, byl střet osobního auta s motorkou, kdy na střechu vozu spadl kmen stromu. Na místě byly i dvě zraněné dívky, jednu z nich museli hasiči z vozidla vyprostit. „Figuranti mají jen filmový makeup, ale zranění se snažíme vytvořit co nejvěrohodněji, ujistil diváky Pavel Poncar. Zásahu přihlížel tým porotců, každý z jeho členů se zaměřil na něco jiného, ať už to byla taktika, technika nebo předlékařská pomoc. „Rozhodčí vyhodnotí výsledky a také soutěžním družstvům vysvětlí, co se jim líbilo a co ne. Hasiči a zdravotníci si tak zlepšují své schopnosti pro situace, kdy se musí vyprošťovat doopravdy,“ uzavírá Petr Poncar.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Vítězem celého klání se stali tradičně velmi úspěšní hasiči ze středočeských Hořovic spolu se zdravotníky z tamní výjezdové základny. Hasiči z Rokycan vybojovali čtvrté místo.