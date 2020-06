Vždy první sobotu v měsíci je během turistické sezony otevřen letitý mlýn pod Mešnem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Letos to zatím nejde a výjimkou nebude ani 6. červen. „V malém prostoru nelze zajistit, aby návštěvníci byli od sebe dva metry. To by se vešli maximálně dva lidé,“ uvedl na vysvětlenou mlynář Jindřich Pouska.