Brouzdání městy a vesničkami okresu pokračuje dnes v Mešně. Jedno z nejmenších sídel na Rokycansku charakterizuje starosta Vladimír Petr

Kolik vás tu vlastně žije?

Oficiálně pětaosmdesát, i když mám pocit, že někteří spoluobčané spíše papírově.

Můžete si při takovém počtu lidí troufnout na významnější investici?

Snažíme se. Loni to bylo především položení chodníku před kostelem. V této souvislosti musím nejen za sebe poděkovat paní Miluši Zemanové, která se o církevní stavbu svědomitě starala. teď se však stěhuje k nejbližším rodinným příslušníkům do Komárova.

A jak to vypadá s letošním rokem?

V první řadě mám radost, že se povedla pouť. Stejně jako loni znamená oživení společenského života!

Pokud jde o chystané akce, uvolnil se objekt, který hodláme rekonstruovat pro případné zájemce. Z kraje jsme na to získali finanční injekci 350 tisíc korun. A dořešit musíme úniky vody. Majitelem je Příkosická zemědělská, a.s. a my se musíme vyrovnat se ztrátami. Pravděpodobně před domácími přípojkami!

A nemáte v plánu nabídku ploch pro výstavbu?

S prostory v územním plánu uvažujeme. jenže narazili jsme u církve i některých soukromníků. Přesto se určité řešení rýsuje.

Oříškem pro motoristy je průjezd Mešnem.

V tom s vámi naprosto souhlasím. Komunikace je úzká a přitom sem míří stále více kamionů. Takže generální oprava silnice je ve výhledu a půjde pravděpodobně o rok 2023. V součinnosti se Správou a údržbou silnic včetně chodníků a s energetiky hodláme dohodnout umístění rozvodů v zemi.

Už jsme zmínili kostel, který je skutečnou dominantou Mešna. Od kdy se o něj staráte?

Už je to šest let. Nejprve ale musím říci na dnešní dobu něco neuvěřitelného. Výstavba trvala začátkem dvacátého století něco málo přes rok! V roce 2017 byla pro návštěvníky zpřístupněna věž s vyhlídkou do okolí a do Brd. Ohlas měly i kulturní pořady a věřím, že v nich budeme pokračovat..

Pod vesnicí je častým cílem výletníků mlýn.

Opravil ho Jindra Pouska s přáteli a jsme na tenhle areálek pyšní. Připomíná životní úděl našich předků. Zakladatel Alexius Pouska tu fungoval už od roku 1879!