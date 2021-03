S obavami usedal v pondělí po poledni za volant své škodovky čtyřiadvacetiletý Michal z Rokycan. Strávil nedělní večer i noc u přítelkyně v Plzni a čekal ho patnáctikilometrový přesun z plzeňského sídliště Doubravka do Rokycan.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Václav Havránek

„O alkoholu za volantem nemohla být ani řeč. A taky příslušné doklady jsem si raději dvakrát překontroloval. Ale nebyl jsem si vůbec jistý, jak bych reagoval na případné dotazy policistů a čím bych se prokázal,“ svěřoval se student po návratu do ulice Josefa Knihy. Cestou sice zaregistroval uniformovanou hlídku v Ejpovicích, ovšem projel hladce. „Stejně je to divná doba. Kamarádka je téměř na dohled a já přemýšlím, kdy se s ní zase uvidím. Možná bych využil vhodné vlakové spojení, jenže i tady prý mohu narazit na kontrolu. A vyrazit po svých v noci a s baterkou, to se mi zdá na 21. století nedůstojné,“ krčil rameny Michal.