Unikátní projekt Příběhy našich sousedů realizuje nezisková organizace Paměť národa. Za výrazné pomoci badatelů z řad školáků (z regionu například Radnice, Strašice, Rokycany) a právě šikulové z devítiletky TGM v okresním městě si nyní zvolili za cíl svého pátrání Milana Štěrbu. Bývalého házenkáře a začínajícího rozhodčího, který se po srpnové okupaci tehdejšího Československa v roce 1968 odhodlal ke kroku, který ovlivnil nejen jeho život, ale měl vliv i na jeho nejbližší.

Francouzský herec J. P. Belmondo a tenisový rozhodčí Milan Štěrba (vpravo). | Foto: se svolením Milana Štěrby

Emigrace. Termín pro čin s vědomím, že se domů možná už nikdy nepodívám. „Zažíval jsem to také. Nemohl jsem na maminčin pohřeb a nadvládu bezcitné státní moci jsem těžce vstřebával i při jiných příležitostech,“ vzpomíná muž, který se vypracoval v tenisovém světě mezi renomované sudí.

Jenže tak snadné to neměl. Zpočátku těžké časy v západním Německu a přesun do Švýcarska, kde se začal Štěrba věnovat postižené mládeži. Z bytu v Lausanne to měl za svými svěřenci pár hodin cesty denně, ale o to víc ho práce motivovala. A pokud mu zbyl čas, věnoval se důkladně sportu.

V pozici renomovaného tenisového arbitra se stalo vrcholem kariéry rozhodování zápasů Australian Open 1984. Včetně kontaktů s osobnostmi společenského i sportovního světa. Rokycanský rodák si pravidelně píše s Martinou Navrátilovou, měl možnost pozdravit populárního Belmonda či šéfa olympijského výboru Samaranche, atd.

Po revolučním roce 1989 mohl rodák opět zaklepat na dveře domu v rokycanské čtvrti Rašínov. Spoluhráči a kamarádi ho vítali s otevřenou náručí a stejně se Štěrba choval k Rokycanům. Byl součástí oslav k jubileu města a nevynechal snad žádnou pozvánku k dalším společenským událostem.

Nyní se jeho pamětí ujalo kvarteto ze školy TGM: Emma Novotná, Daniel Bastl, Tomáš Vacka a Lukáš Dongres. Ředitel školy a také radní Lukáš Rada se připojil, takže z toho vznikla unikátní kolekce smutných i veselejších příhod. Ve středu 19. června od sedmnácti hodin můžete být v obřadní síni u toho.