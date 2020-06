Jsou to lidé z vašeho okolí. Najdete mezi nimi své sousedy, známé anebo lidi, které třeba denně potkáváte a vlastně o nich nic nevíte. My vás s nimi seznámíme. Každý týden na tomto místě.

S kolegy se rozloučil na sklonku května strážník rokycanské městské policie Milan Tomáš. Populární městský strážník stál u kolébky této složky úřadu v roce 1992. „Přihlásil jsem se po inzerátu v tehdejším týdeníku Rokycansko. Bylo nás 120 uchazečů a já byl mezi patnáctkou přijatých,“ vzpomíná.

Nejprve usedl Tomáš do školních lavic v devítiletce Za Radnicí. Následovala učňovská léta v Hrádku a profesní zařazení. Nejdříve v Kovo-svitu Holoubkov a pak v Kovohutích Rokycany. S tchánem to dokonce v devadesátých letech zkusil jako soukromník a při výkopových pracích mu to vydrželo čtyři roky.

Jako romský strážník dokázal udržet disciplinu nejen mezi příslušníky svého etnika, ale také při zajišťování klidu v problémových lokalitách. Jeho rajónem bylo zpravidla sídliště U Václava a zde především ubytovny plné cizinců. Se složitou komunikací u mnoha případů.

Milan Tomáš začínal s Jaroslavem Strejcem. Postupně se jeho parťáky stali Pavel Auinger a Mirka Botková, s nimiž prožil stovky směn. Většinou dvanáctihodinových a bylo jedno, zda jde o všední dny či víkendy. „Člověk si prostě musí zvyknout,“ má jasno bývalý strážník.

Na odpočinek čerstvý důchodce zatím nemyslí. Možná na něho narazíte ve vrátnici jedné rokycanské firmy. Přesto Milanovi zbyde čas na manželku, dvě děti a především šest vnoučat. Nezapomene ale sledovat sportovní přenosy, protože dlouhá léta hrával házenou.