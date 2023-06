Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku? Přinášíme další tipy:

Loňská výstava kaktusů v Rokycanech | Foto: Deník/Václav Havránek

ROKYCANY – Klub kaktusářů funguje v Rokycanech 59 let. Od soboty 3. do úterý 6. června pořádají nadšenci výstavu kaktusů a sukulentů, spojenou s prodejem rostlin a poradenskou činností. Dějištěm bude předsálí rokycanské sokolovny, denně od 8 do 18 hodin.

MEŠNO – Pouť ve vesničce na jihu obnáší v neděli 4. června mši svatou (od 8.30) v kostele Nejsvětější Trojice a také množství atrakcí (řetízkový kolotoč, střelnici, projížďku na koních, atd.).

Pěstitelé kaktusů se chlubí v Rokycanech, podívejte se

ROKYCANSKO – Oslava Dne dětí pokračuje v řadě míst okresu. S některými pořady (Borek, Radnice) jsme vás už seznámili a nabízíme další: v Klabavě v sobotu od 13 hodin U Komína cestu do vesmíru, ve Svojkovicích v 15 hodin na koupališti. v Litohlavech pod Vršíčkem od 14 hodin cestu pohádkovým lesem.

V neděli se pokračuje od 14.30 ve Stupně a od 15 hodin ve Zbiroze i Těškově.

OSEK – Úplňková meditace ve zřícenině letohrádku Kamýk se odehrává v neděli 4. června. Začíná úderem osmnácté hodiny.