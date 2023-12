Od úterý 19. soboty 23. prosince lze v Mirošově pořídit kapry na vánoční tabuli z legendárních Padrťských rybníků. Vodní plochu v srdci Brd obsadili rybáři i letos v listopadu a stovkám návštěvníků připravili atraktivní podívanou.

Spodní z Padrťských rybníků obsadili rybáři. Podívejte se na výlov | Video: Deník/Václav Havránek

„Rybníky se loví střídavě jednou za dva roky, protože šupináči v čistých, ale chladných vodách pohoří dorůstají pomaleji. Navíc je kvůli ochraně přírody chov realizovaný bez intenzivních metod. Tedy bez přikrmování a bez chemizace vody,“ zdůrazňuje mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona. Cílem zmíněných kroků je především ochrana vzácné populace raka kamenáče na tocích pod vodními díly. Druhým pozitivem je dopad také na kvalitu ryb, které jsou preferované pro chuť i minimum tuku.

Podívejte se na výlov Dolejšího padrťského rybníka v listopadu 2023:

Dodejme, že prodej v mirošovských sádkách (silnice směr Dobřív) začíná v úterý 19. 12. Do pátku vždy od 8 do 16.30 hodin a v sobotu 23. 12. od 8 jen do 15 hodin.

Kromě toho lesnická divize VLS bude v prostoru sádek nabízet jedličky a smrčky z brdských lesů. „Všechny stromky mají mezinárodně uznávaný certifikát PEFC, který potvrzuje, že pocházejí z trvale udržitelného lesního hospodaření,“ dodává Sotona.