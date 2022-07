HRÁDEK - Pohádka z dílny českých, maďarských a slovenských filmařů je v pátek od 21.30 k vidění v amfiteátru na okraji Hrádku. Zakletá jeskyně je příběhem vzácných pokladů, mezi nimiž nechybí obyčejná sůl. V sobotu se nepromítá, v sedmnáct hodin ale startuje velký punkový festival.

BŘASY - Trávník Primalexu Břasy v sobotu dopoledne opět obsadí divizní fotbalisté Rokycan. K přípravnému zápasu si pozvali MFK Dobříš, výkop je v 10.30 hodin. Zahálet nebudou ani jiné týmy FC. Sedmnáctka nastupuje od 10 hodin v Rakové proti ženám Viktorie Plzeň. Na hřišti v Těškově pak Rokycany do 19 let prověří muži Volduch, a to v 18 hodin.

LÍŠNÁ - Prestižní rybářská konfrontace je v sobotu od 6.30 hodin (začíná registrace účastníků) přichystána v centru Líšné. Dějištěm soutěže je rybník v sousedství kostela svatého Václava a soutěžit se bude v kategoriích maximální úlovek i množství nachytaných ryb. Zápisné je stanoveno na sto korun a o občerstvení účastníků i diváků je postaráno.

Po stozích slámy v Kozojedech hořelo pole u Liblína

ROKYCANY - Víkendová specialita rokycanského minipivovaru U Stočesů je lákavá. Ode pátku do neděle si znalci dobrého jídla mohou objednat špízy ze šťavnaté krkovice obalené v košilce ze slaniny. Nechybí ani zelenina a hranolky. Zajištěný je i dostatek nápojů včetně vlastního piva v několika značkách. Kromě toho nebude rokycanské zařízení chybět při sobotních pivních slavnostech v Nepomuku.