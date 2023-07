Přirozeným centrem jižního cípu Rokycanska je Mirošov. Koresponduje s tím množství akcí, pořadů i památek ve městě a jeho okolí.

Město na jihu Rokycanska nabízí i během prázdnin množství pořadů | Foto: Deník/Václav Havránek

V 19. století byly v okolí Mirošova objeveny zásoby kvalitního černého uhlí. Těžba na sebe nenechala dlouho čekat a dnes tuto éru připomíná naučná stezka Za černým diamantem. Na čtyřech kilometrech vede turisty nejen hornickou minulostí, ale i zajímavou současností.

Zajímavý je mirošovský zámek nebo radnice, která prošla náročnou rekonstrukcí s navrácenou podobou ze začátku 20. století. Nyní je společně s kostelem sv. Josefa dominantou náměstí, a je nominována na titul Stavba roku Plzeňského kraje.

Mirošov je skvělým výchozím bodem pro poznávání okolí. Způsoby mohou být různé. Po svých, autem,míst k zaparkování je hodně, nebo vlakem.

Většina návštěvníků podbrdského města míří do Chráněné krajinné oblasti Brdy. Z Mirošova je to kousek k Jezevčí skále, k nikdy nerealizované vojenské střelnici, z níž se zachovala řada bunkrů v okolí nebo k zaniklé vesničce Kolvín a ke zbytkům hradu Drštka.

Kdo do Brd vyrazí na kole, z Mirošova pohodlně dojede k Padrťským rybníkům, na kopec Praha nebo k loveckému zámečku Tři Trubky, kde bude začátkem srpna otevřen Dům přírody Brd. Kromě toho se dá z Mirošova vyrazit i do přírodního parku Trhoň nebo do přírodních parků Kamínky a Kornatický potok.

Ti, kteří chtějí při cestě do Mirošova a jeho okolí soutěžit, mají šanci. „Prázdninová turistická výzva vede účastníky řadou zajímavých míst v okolí města. Podmínkou je jen chytrý telefon kvůli získání QR kódů,“ říká patriot Pavel Žižka.

Po dlouhých 124 letech byly v Mirošově obnovené Prokopské slavnosti. Oslavy patrona horníků navštívila třeba zpěvačka Bára Zemanová nebo skupiny Odyssea a Arakain.

Mirošovské kulturní léto pokračuje. Letos se festival skládá ze tří akcí a město Mirošov ho pořádá se spolkem Dobroslav. V úterý 25. července se v areálu mirošovské sokolovny představí Poetické divadlo z Plzně s vystoupením Kabaret svět.

Čtvrtek 10. srpna a na stejné místo přijede spisovatelka a vydavatelka Jana Semelková. Bude tu nejen číst některé ze svých pohádek a podepisovat své knihy. O čtrnáct dnů později, tedy ve čtvrtek 24. srpna, pak přehlídku umělců zakončí koncert Od operety k muzikálu v nových prostorách mirošovské radnice. Se známými melodiemi tu vystoupí sopranistka Jana Štěrbová Vébrová za doprovodu Štěpána Slavíka. Hostem bude Kristýna Štychová.

Ani děti nepřijdou zkrátka. Rozloučení s prázdninami si užijí v sobotu 2. září odpoledne na stezce se superhrdiny. Budou čekat na soutěžící u hráze Cihelského rybníka.