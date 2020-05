Mirošovská knihovna hlásí úpravu

Od pondělí do čtvrtka dopoledne jen pro seniory. Ke změně provozní doby přistoupili v mirošovské knihovně. Od pondělí do čtvrtka (mezi 9. a 12. hodinou) mají přístup senioři. Od 13.00 do 15.00 (jen v pondělí do 17.00) i ostatní zájemci.