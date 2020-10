Doma ho včera nechal ředitel ZŠ Rostislav Judl, neboť jeden z pedagogů onemocněl covidem 19. „Konzultoval jsem bleskově další kroky s pracovníky hygienické stanice, kteří okamžitě kontaktují všechny rodiče žáků pátých až devátých tříd. „ Zatím to vypadá, že žáci II. stupně budou muset být nějakou dobu v karanténě,“ uvedl představitel školy, do jejichž lavic usedá 270 chlapců a děvčat.

Dnes ráno zdravotníci otestují před školou 150 starších školáků. Ti nejmladší (od 1. do 4. třídy) by měli absolvovat klasickou výuku. Pro páťáky až deváťáky je přichystaná distanční výuka podle upraveného rozvrhu, který bude žákům včas zaslán pomocí programu Bakalář. V dalších dnech by už žáci měli mít rozvrh v aplikaci Microsoft Teams. „Nepředpokládám nějaké zádrhele, protože učitelé jsou na tento způsob zvyklí od jara,“ dodal Judl.

Také včera reagoval na desítky rodičovských telefonátů. Kromě vzdělávání se maminky dotazovaly na stravování a čas, dokdy budou jejich potomci doma.

Pokud vše půjde hladce, měla by karanténa II. stupně končit v neděli.